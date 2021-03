Axel Witsel : "Revenir sur les terrains est bien plus important"

A ce stade, la date du retour d'Axel Witsel sur les terrains n'est pas encore connue.

Axel Witsel ne sait pas encore quand il pourra retrouver le chemin des terrains.

Mais une échéance importante de sa carrière approche, avec la fin de son contrat à Dortmund en fin de saison prochaine : "La situation n'est pas facile. J'aborderai la préparation de pré-saison après une longue période sans jouer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve", a déclaré Witsel au quotidien allemand R. Nachrichten.

La saison du Diable Rouge a malheureusement été marquée par une grave blessure : "Si je peux rester à Dortmund, ce serait formidable car je me sens bien ici, au club et dans la ville. Mais j'ai encore du temps pour réfléchir à la question du contrat. Revenir sur les terrains est bien plus important."

Mais l'ancien joueur du Standard reste positif et ambitieux malgré tout, avec des objectifs bien clairs pour sa fin de carrière : "Je suis resté positif et n'ai pas songé à abandonner, à aucun moment. Mon objectif était, et est toujours, de revenir à mon meilleur niveau. C'est mieux que cette blessure me soit arrivée maintenant à 32 ans, plutôt qu'à 20 ans. Parce qu'en tant que jeune joueur, cela peut impacter une carrière. Je ne pourrai pas jouer encore dix ans au niveau professionnel, mais je veux jouer au moins deux ou trois ans de plus. Et je sais que je peux le faire."