Officiel : Un joueur de l'Ajax rejoint le RB Leipzig

C'était dans les tuyaux depuis quelques heures, c'est désormais officiel ce vendredi matin.

Brian Brobbey quittera l’Ajax Amsterdam à la fin de la saison pour rejoindre le RB Leipzig. L'attaquant néerlandais âgé de 19 ans, qui était en fin de contrat avec les Ajacides, a signé un bail de 4 ans avec Leipzig, le liant avec le club allemand jusqu’en 2025.

"Le RB Leipzig est un grand club qui dispute une autre super saison. Julian Nagelsmann est un jeune et très bon entraîneur dont je peux encore apprendre beaucoup. L'équipe est solide et dégage une grande cohésion. J'ai vraiment hâte de rejoindre l'équipe et, bien sûr, je veux faire ma part pour que le club continue à avoir du succès", a-t-il expliqué le natif d'Amsterdam.