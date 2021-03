Sander Coopman se confie après sa grave blessure au genou : "Maintenant, je profite de chaque moment passé sur le terrain"

Sander Coopman n'a pas joué un seul match officiel avec l'Antwerp cette saison.

Sander Coopman est revenu sur l'épisode douloureux de sa blessure. Le milieu de terrain s'était gravement blessé au genou lors d'un match amical contre Eupen lors de la préparation : "J'ai ressenti une douleur horrible, je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Sur le moment, on espère que ce n'est pas trop grave, mais deux jours plus tard, je me retrouve sur la table d'opération", évoque le joueur de 26 ans sur le site du club.

Coopman a longtemps travaillé à sa rééducation dans la salle de sport du club : "De temps en temps, je rencontrais un joueur, sans plus. Après quelques semaines, chacun est allé de l'avant mais moi je suis resté sur le carreau. Mentalement, cela n'était pas évident. J'ai souffert, ce n'était pas facile. Heureusement, j'ai eu beaucoup de soutien à la maison et au club", poursuit-il.

La blessure et la longue rééducation ont fait que le milieu de terrain aborde désormais certaines choses différemment, comme une séance d'entraînement banale : "Avant ma blessure, je n'avais pas toujours envie de m'entraîner, mais maintenant je profite de chaque moment passé sur le terrain. Et quand un coéquipier dire qu'il n'a pas envie de s'entraîner, je lui rappelle de profiter de la chance qu'il a."