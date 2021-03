🎥 Moukoko épate déjà avec Dortmund

Considéré comme une des prochaines grandes stars du ballon rond, Youssoufa Moukoko est déjà en train d'épater la galerie. Il a participé à la victoire des Borussen contre le Herta Berlin

Il n'a beau avoir que 16 ans, Youssoufa Moukoko fait déjà parler de lui avec Dortmund. Considéré comme un des futurs grands talents du football mondial, l'Allemand confirme les espoirs placés en lui.

Contre le Herta Berlin, il a inscrit sa troisième rose en Bundesliga et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire (à 16 ans et 113 jours) des cinq grands championnats européens à inscrire trois buts.

Si Haaland venait à rester la saison prochaine au BVB, il pourrait former une paire plus qu'intéressante avec la nouvelle perle du club allemand.