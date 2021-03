Euro Espoirs: un seul Brugeois dans la sélection néerlandaise

Noa Lang attendra encore sa première sélection avec l'équipe A néerlandaise, mais il prendra part à l'Euro U21.

Brillant avec le Club de Bruges, Noa Lang ne fera pas encore partie de la sélection néerlandaise pour l'ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il prendra la direction de la Hongrie où les Néerlandais disputeront le premier tour de leur championnat d'Europe la semaine prochaine.

Noa Lang, déjà capé à six reprises avec les Espoirs (pour un but) fait partie des 23 joueurs retenus, au contraire de l'autre Brugeois, Tahith Chong, qui était dans la présélection. Les Pays-Bas débuteront leur tournoi contre la Roumanie le 24 mars, avant d'affronter l'Allemagne (le 27) et la Hongire (le 30). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, qui aura lieu au mois de juin.