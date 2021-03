Barça : Joan Laporta en passe de conclure un premier transfert surprenant

À peine élu président du FC Barcelone, l'homme fort du club blaugrana s'active en coulisses pour préparer la saison prochaine.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta est en passe d'enregistrer un premier renfort dans les prochains jours. Yusuf Demir devrait rejoindre le Barça la saison prochaine, selon le média autrichien Kronen Zeitung. Un accord compris entre 6 et 8 millions d'euros serait proche d'être trouvé entre le club espagnol et le Rapid Vienne, actuel 2e de Tipico Bundesliga. Le milieu offensif deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire du club autrichien avec Maximilian Wöber, transféré à l'Ajax contre 8 millions d'euros en 2017.

Également dans le viseur de Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, le milieu offensif âgé de 17 ans, sous contrat jusqu'en 2022, commence à accumuler du temps de jeu cette saison (24 apparitions toutes compétitions confondues, 6 buts, 2 passes décisives).