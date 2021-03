Owen Hargreaves veut absolument un Français à Manchester United : "C'est une Ferrari"

Ole Gunnar Solskjaer veut un nouveau défenseur central cet été pour épauler Harry Maguire.

L'ancienne légende de Manchester United, Owen Hargreaves veut voir Wesley Fofana débarquer à Old Trafford l'été prochain. Arrivé en septembre dernier du côté de Leicester, le Français a mis tout le monde d’accord chez les Foxes et intéresse déjà les plus grands clubs.

Owen Hargreaves désormais consultant sur BT Sport, a expliqué qu’il aimerait voir débarquer le Français à Manchester United. "J'aimerais voir Manchester United obtenir Fofana... c'est une Ferrari, honnêtement. Je jetterais tout ce qu'il leur reste à la banque pour l’avoir. C'est un joueur fabuleux", a conclu l'ancien milieu de terrain..