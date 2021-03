OFFICIEL: Zlatan Ibrahimovic de retour avec la Suède.

Le géant Suédois n’a plus porté les couleurs de son pays depuis l’Euro 2016 où la Suède avait été éliminée lors des phases de poules. L’homme aux 116 sélections (62 buts), Zlantan va aider son pays, en éliminatoire de la Coupe du monde 2022, face à la Géorgie (25 mars), le Kosovo (28 mars) et en amical contre l’Estonie (31 mars).

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0