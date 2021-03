Deux buts en quinze minutes, une victoire cruciale: la montée au jeu renversante de Simone Zaza

Un petit quart d'heure de jeu sur le terrain aura suffi à l'attaquant italien pour renverser le Torino.

Battu par l'Inter dans les ultimes minutes de jeu le week-end dernier, le Torino de Mergim Vojvoda, qui a joué la première mi-temps, est passé tout près d'une nouvelle désillusion, mercredi après-midi, en Serie A. Menés 0-2 par Sassuolo, suite à un doublé de Domenico Berardi dans la première demi-heure, les Turinois ont attendu le dernier quart d'heure pour se rebeller.

Et cette révolte a été emmenée par un Simone Zaza survolté. Monté au jeu à la 72e minute, l'attaquant du Torino a réduit la marque cinq minutes plus tard et, après avoir vu Rolando Mandragora égaliser, c'est encore lui qui a offert la victoire aux Turinois dans les arrêts de jeu.

Simone Zaza avait inscrit trois buts jusque-là en Serie A cette saison, il double quasiment son total personnel. Mais, surtout, il offre trois points vitaux à son équipe: le Torino dépasse Cagliari et sort de la zone rouge, avec un match de retard sur les trois derniers du classement.