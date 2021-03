Eden Hazard tiraillé entre le Real Madrid et les Diables Rouges ?

Que va faire Eden Hazard : passer sur le billard, mettant sa saison en club en grand danger mais pouvant dès lors rêver de l'Euro 2021, ou se contenter d'un traitement plus léger mais prendre de gros risques de rechute ?

Le cas Eden Hazard est épineux : de rechute en rechute, le Diable Rouge vit sa deuxième saison presque blanche et les choses ne semblent guère s'améliorer alors que le Real Madrid a annoncé une nouvelle absence de 4 à 6 semaines pour son n°7. Le scepticisme est de mise : alors que chaque retour d'Hazard après une période de revalidation a été suivi d'une rechute, le staff médical madrilène souhaiterait à nouveau lui administrer un traitement léger, plutôt qu'une opération. Si tout va bien, Hazard reviendrait alors dans un mois environ, et serait disponible - en théorie et sauf nouvelle rechute - pour disputer la fin de saison.

Inutile de dire que cette hypothèse est optimiste tant les problèmes musculaires du capitaine des Diables semblent désormais hors de contrôle. Eden, rapporte AS, s'est rendu en Angleterre afin d'y obtenir l'avis d'experts et savoir si une opération était nécessaire ; le cas échéant, cette option le priverait de la fin de saison du Real Madrid, mais il existerait une vraie chance de voir le Brainois revenir en forme à temps pour l'Euro. Dans le cas contraire, les risques de rechutes pourraient être élevés.

Le Real ou la Belgique ?

D'où un conflit naissant, et qui couvait à vrai dire depuis de longs mois entre la sélection nationale et le Real Madrid : la Casa Blanca veut bien sûr voir "l'homme qui valait 100 millions" remis sur pied le plus vite possible pour disputer le sprint final, quitte à le voir ensuite se faire opérer et donc manquer l'Euro 2021. Côté belge, c'est l'inverse : opération immédiate, fin de saison probable et présence au championnat d'Europe. Le choix appartient à Eden, mais la pression est naturellement grande ...