Sergio Ramos prend la défense de Vinicius: "C'est juste triste pour lui"

Vinicius a livré une bonne rencontre ce mardi soir en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Il ne lui aura manqué que la finition.

Mardi, le Real Madrid a dominé l'Atalanta Bergame (3-1) à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. En seconde période, l'attaquant des Merengue Vinicius Jr (20 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) a été à deux doigts d'inscrire un but exceptionnel, mais le Brésilien, au terme d'un slalom entre trois défenseurs, n'a pas cadré sa frappe devant le gardien adverse Marco Sportiello. Tombé au sol après ce raté de son partenaire, le défenseur central madrilène Sergio Ramos (34 ans, 4 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a justifié sa réaction.

"On regrette parce que c'est triste qu'après avoir fait le plus difficile, cette action ne se termine pas par un but. J'aurais été heureux si Vini avait marqué ce but. Vini méritait le but, je suis tombé au sol à cause d’une douleur interne, parce que Vini méritait ce but. Chaque fois qu'il joue, il donne sa vie. Il a joué un grand match et dès que je l'ai vu sur le banc, je le lui ai dit", a confié le capitaine du Real face à la presse.

Sur un nouveau rush quelques minutes plus tard, Vinicius Jr a été récompensé de ses efforts en obtenant un penalty, transformé par Ramos.