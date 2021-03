Ligue des Champions: Kevin De Bruyne, joueur de la semaine?

Auteur d'un splendide but contre le Borussia Mönchengladbach, KDB pourrait être le premier joueur belge élu cette saison.

Les huitièmes de finale ont désormais livré presque tous leurs verdicts: il reste en effet une récompense individuelle à gratter et elle pourrait revenir à Kevin De Bruyne. Auteur d'un excellent match et d'un superbe but, mardi soir, le Diable Rouge est parmi les candidats au trophée de Joueur de la Semaine.

Pour succéder à Erling Haaland, élu la semaine dernière, le Mancunien devra se défaire de Joshua Kimmich, de N'golo Kanté et de Luka Modric qui sont les trois autres nominés.