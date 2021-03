L'Union, le Cercle et OHL, "équipes Espoirs" en D1A ?

Michel Louwagie s'est permis une petite pique à certaines équipes "filiales" de grands clubs européens afin de défendre le projet, tué dans l'oeuf, de placer 7 à 8 équipes Espoirs en D1B. En dépit des faits ?

Les déclarations de Michel Louwagie, plutôt méprisantes, se basent cependant sur des faits : OHL, le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise sont en effet des clubs "filiales", où sont envoyés en prêt plusieurs joueurs issus de la maison-mère pour s'y développer. Mais dans quelles proportions ? Jetons-y un oeil ...

OHL : Leicester City est présent, mais ...

C'est indéniable : la "patte" Leicester est présente à Den Dreef, mais difficile de parler là "d'équipe B" des Foxes : actuellement, trois joueurs du noyau louvaniste sont prêtés par Leicester City, auxquels doit s'ajouter le cas Andy King naturellement arrivé à OHL via Leicester même s'il n'y était plus sous contrat. Daniel Iversen, prêté en première partie de saison, est rentré en Angleterre faute de temps de jeu.

Parmi ces prêts, un seul fait partie des meubles : Kamal Sowah, grand talent ghanéen qui ne devrait pas faire de vieux os chez les Universitaires. Filip Benkovic ne compte pas une seule apparition sur les pelouses de Pro League, et le Belge Josh Eppiah, venu chercher du temps de jeu au pays, peine à s'imposer (11 matchs, un but). Un peu léger pour parler d'équipe bis de Leicester City, même si l'investissement à venir de King Power pourrait s'accentuer en cas, par exemple, de ticket européen.

Cercle de Bruges : un projet repensé

Difficile de donner tort à Michel Louwagie sur ce point : l'AS Monaco n'a pas fait dans la subtilité au moment de faire du Cercle de Bruges son satellite. La saison passée, notamment, le débarquement de joueurs en provenance du Rocher avait été massif - tout comme l'échec de ceux-ci, nombre d'entre eux repartant dès l'hiver. Si le Cercle se sauve finalement, c'est grâce notamment à un mercato de janvier de génie ... et totalement "Monaco-free".

Résultat : cette saison, Monaco change son fusil d'épaule. Seuls Giulian Biancone, Anthony Musaba, Jean Marcelin et Strahinja Pavlovic sont arrivés en Venise du Nord, devenant tous des piliers du Cercle. Quatre prêts plutôt que la grosse dizaine de la saison passée : cela reste considérable, mais n'empêche plus les Groen & Zwart de lancer de temps à autre des joueurs du cru ou d'explorer d'autres pistes.

Que fera l'Union Saint-Gilloise ?

Côté unioniste, difficile de tirer des plans sur la comète : si le plus grand talent passé par le Parc Duden ces dernières années, Percy Tau, venait de Brighton & Hove Albion un peu en désespoir de cause, n'ayant pas son permis de travail, le club de Tony Bloom n'a pas envoyé de joueurs en masse. Seul Alex Cochrane a débarqué cette saison, s'imposant rapidement comme titulaire. Mais la montée pourrait bien amener quelques Seagulls à Bruxelles ; c'est cependant faire un procès d'intention à l'USG et à Brighton que parler "d'équipe B" à venir ...