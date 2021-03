Thomas Tuchel euphorique : "Je pense que personne ne veut nous affronter"

Chelsea s'est qualifié de manière fort convaincante pour les quarts de finale en dominant le l'Atlético Madrid, leader de Liga. Thomas Tuchel, finaliste l'année passée avec le PSG, peut rêver.

Chelsea ne partait certainement pas favori au tirage face à l'Atlético Madrid, mais les Blues ont manoeuvré leur 8e de finale avec brio et se retrouvent désormais en quarts après deux victoires (0-1 et 2-0) convaincantes. "Le plus important est que nous sentons que nous le méritons. Les gars sont récompensés après avoir donné tant d'intensité", se réjouit Thomas Tuchel dans des propos relayés par Skysports.

Tuchel, invaincu en 14 matchs à la tête de Chelsea, est déjà entré dans l'histoire du club, mais espère bien continuer sur cette lancée. "Mes joueurs ont un lien spécial entre eux, des performances comme celles-là permettent cela et donnent la capacité de réussir de grandes choses. Je suis sûr que personne ne veut jouer contre nous", estime l'Allemand au sujet du tirage de vendredi. "Nous avons un grand défi devant nous, c'est un grand pas, mais nous ne devons pas avoir peur et prendre ce qui vient en s'y préparant le mieux possible".