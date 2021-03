Aulas et son "rêve de titre"

L'Olympique Lyonnais est toujours en course pour le titre de champion de France, qu'il n'a plus décroché depuis 2008.

À la lutte avec Lille et le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pourrait réaliser l'opération du week-end en battant le club de la capitale dimanche, en clôture de la 30e journée. Une première étape pour réaliser le rêve du président Jean-Michel Aulas.

"La saison ou jamais pour remporter le titre, non. On s'organise pour rester compétitifs ces prochaines années. Mais on a nos chances cette année. On va recevoir Lille qui a trois points d'avance, on est à égalité avec le PSG. À 9 journées de la fin, si on gagne tout, on sera probablement champion. Même si on n'y croit pas trop, ça fait rêver, a reconnu JMA dans Le Parisien, avant d'aborder le choc de dimanche. Le fait de pouvoir rivaliser avec Paris, c'est d'autant plus valorisant. Mais tout en rêvant, on essaye de rester pragmatique. Normalement, ils ont encore un avantage certain."

Pour rappel, au match aller, l'OL l'avait emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Tino Kadewere.