Europa League : Un menu des quarts de finale à tous les goûts

Le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League, effectué ce vendredi, propose quatre matchs intéressants. Sur le vieux continent les 8 et 15 Avril, les amoureux du sport roi seront bien servis.

A vue d’œil, à l’issue du tirage, on pourra dire d’emblée que Manchester United, Arsenal, Ajax et Villarreal sont bien lotis. Mais les réalités du terrain, parfois, déjouent tout pronostic, comme la soirée d’hier (huitième de finale retour) et il faut toujours en tenir compte.

Un duel de titans

© photonews

Ajax-Roma constitue la grande affiche de ces quarts de finale . Cette compétition, l'Ajax l’a déjà remportée en 1992 et en a été finaliste en 2017 ; quant à l’As Rome, elle a été finaliste en 1991. Un souvenir lointain, mais qui pourrait servir à la jeune génération. Les deux derniers matchs, en Ligue des champions 2002-2003, entre les deux équipes donnent un léger avantage à l'Ajax qui a remporté le match aller à domicile 2-1 le 10 décembre 2002. Le match retour le 19 mars 2003 a été soldé par un nul 1-1.

Sur les cinq derniers matchs des deux formations, toutes compétitions confondues, l'Ajax a enregistré cinq victoires avec 13 buts marqués et un encaissé. Par contre la Roma a gagné quatre matchs sur cinq, 8 buts marqués 4 encaissés. "Les Lanciers" sont actuellement sur un nuage, malgré un effectif remanié durant ces deux dernières années, et la Roma doit serrer davantage ses boulons défensifs pour une éventuelle qualification.

Ça devrait normalement passer pour Man U

Grenade-Manchester United : logiquement Manchester United, deuxième de Premier League, devrait s'en sortir face au 8e de La Liga espagnole. Les Mancunien ont deja écarté un club espagnol en seizième de finale (la Real Sociedad, 5e de la Liga), ce qui fera peut-être douter Grenade avant la double confrontation. Vainqueur de cette coupe en 2017, ManU, en sortant le Milan Ac va vouloir aller jusqu’au bout, pourquoi pas chercher la deuxième Europa League de son histoire. La loi de domicile n’a plus trop son impact sauf psychologiquement peut-être, et Grenade en serait défavorisé, lui qui effectuera le déplacement d’Old Trafford pour le quart de finale retour.

Le choc des Outsiders

Dinamo Zagreb-Villarreal : Beaucoup ne s’attendaient pas à la qualification des Croates qui avaient deux buts à remonter face à Tottenham, mais ils l’ont fait ce jeudi. Le leader du championnat croate doit désormais être pris au sérieux pour la suite de la compétition. Villarreal 7e de la Liga est donc averti.

Les deux équipes se connaissent un peu. Lors de la saison 2010-2011 en phase de groupes de l’Europa League, elles se sont quittées sur une victoire chacune. 2-0 pour le Dinamo le 16 septembre 2010 à Zagreb, Villarreal lui a rendu la monnaie de sa pièce avec la manière le 2 décembre 2010, 3-0 au stade El Madrigal.

Attention à l’effet surprise

Arsenal-Slavia Prague : Arsenal logé dans le ventre mou de la Premier League aura envie d’aller loin dans la compétition, la remporter pourrait lui assurer la saison prochaine une place européenne, mais la question est : les Gunners ont-ils moyens nécessaires ou l'envie. La défaite d’hier à domicile face à Olympiakos aura certainement fait douter les supporters des Gunners. Le Slavia Prague en tête du championnat tchèque a créé la surprise en allant surprendre les Rangers 2-0 à Ibrox Stadium pour se qualifier. Les Tchèques n’ont pas grand-chose à perdre, étant donné qui'ils ne sont pas parmi les favoris. Mais ils joueront leur chance jusqu’au bout et si Arsenal, qui n’est pas constant cette saison, ne prend pas garde, elle subira le sort des Rangers.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à la saison 2007-2008 en phase de groupe de la Ligue des Champions. Au match aller à Londres, Arsenal a écrasé le Slavia Prague 7-0, et le retour s’est soldé par un nul vierge. Une revanche en l’air ? Rendez-vous les 8 et 15 avril.