Le titre est acquis mais Felice Mazzù tient à terminer en beauté : "Rester correct avec tous nos adversaires et gagner ce qu'il reste"

Le champion en titre ouvre la 24ème journée de D1B avec un déplacement à Westerlo.

Fraîchement sacrée championne, l'Union Saint-Gilloise se déplace ce soir au Kuipje avec son nouveau statut, pour y défier une formation qui court toujours derrière la 2e place, synonyme de barrage pour la montée.

Pour cette rencontre, coach Mazzù veillera à garder ses troupes motivées malgré le titre déjà en poche à cinq journées de la fin de la compétition : "C’est la troisième fois que j’entraîne une équipe devenant championne, mais jamais aussi vite ni aussi tôt", confiait le coach Bruxellois en avant-match sur le site du club. "On doit rester correct avec tous nos adversaires, et gagner ce qu'il reste."

"Le week-end dernier a été celui de la fête, et on le sentait encore au premier entraînement de cette semaine. Mais le lendemain, j’ai ressenti un retour à la rigueur et à l’envie. Westerlo est une très bonne équipe avec de la qualité et des moyens pour qui la victoire semble indispensable dans l’objectif de la deuxième place", poursuivait l'entraîneur des Bruxellois.

"Les chiffres parlent d’eux-mêmes. On doit s’attendre à une chaude réception", évoque Felice Mazzù qui se méfie des Campinois qui restent redoutables à domicile, avec une dernière défaite qui remonte justement à la dernière visite de l’Union le 31 octobre (sur le score de 1-4).