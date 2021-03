Nicolas Raskin croit toujours aux PO1 : "Un club comme le Standard ne doit pas tout miser sur la Coupe"

Ce vendredi soir en ouverture de la 31ème journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège se déplace à la Luminus Arena pour y affronter Genk.

Samedi dernier, le Standard de Liège s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique en prenant la mesure d'Eupen au Kehrweg (0-1). "La finale va d'office rester dans un coin de notre tête jusqu'au jour J. Mais les 4 prochains matchs vont être également très importants. En étant le Standard, on se doit d'être mieux classé que notre position actuelle (12ème de D1A, ndlr). Quatre rencontres importantes pour le championnat, pour les objectifs que nous avons et dans l'optique d'avoir une bonne dynamique avant la finale de la Coupe de Belgique", a confié Nicolas Raskin en conférence de presse.

Comme tout le monde le sait, la Croky Cup est le moyen le plus court pour atteindre la scène européenne avec l'Europa League et la Conference League qui fera son apparition la saison prochaine. "Nous ne devons pas nous focaliser sur un seul match. Un club comme le Standard ne doit pas tout miser sur la Coupe et abandonner le championnat. Cette 12ème place, c'est non. Nous devons être plus haut dans le classement même si nous sommes conscients des mauvaises séries réalisées. Nous savons ce que nous devons faire pour rectifier le tir. Nous croyons toujours aux playoffs 1 même si c'est compliqué, l'ensemble du noyau est ambitieux. Tant que c'est toujours possible mathématiquement... Puis le Standard a déjà vécu des retournements de situation", a souligné Raskinator.

© photonews

Vendredi soir, le matricule 16 croisera le fer avec Genk et devra faire mieux que lors de ses dernières sorties en Jupiler Pro League. "Nous avons eu un peu de malchance à Mouscron. Les occasions étaient bien présentes mais nous n'avons pas été capables de les mettre au fond. À Genk, nous devrons faire preuve d'efficacité devant le but adverse, être très rigoureux tactiquement et ne pas laisser trop d'espace à notre adversaire", a conclu le box to box liégeois.