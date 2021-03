🎥 Ligue des Champions: Kevin De Bruyne devancé par Lionel Messi

Comme pour le trophée de joueur de la semaine, Kevin De Bruyne a dû s'avouer vaincu pour la récompense du but des huitièmes de finale retour en Ligue des CHampions.

Membre de l'équipe de la semaine, Kevin De Bruyne était en course pour un joli triplé en Ligue des Champions: il faisait aussi partie des nommés pour le trophée de Joueur de la semaine et pour celui du plus beau but des huitièmes de finale retour.

C'est finalement Luka Modric qui a succédé à Erling Haaland, élu la semaine dernière, et KDB a aussi loupé de justesse l'autre récompense. Voici, dans l'ordre, le top 3 des buts des huitièmes de finale retour.

Le bijou de Messi contre le PSG

C'est en effet Lionel Messi qui a été plébiscité. L'Argentin espérait guider le Barça vers une nouvelle remontada contre le PSG, les Parisiens ont finalement tenu le choc. La Pulga se consolera, un peu, avec cette récompense personnelle.

Le missile de #Messi contre le PSG 💥 pic.twitter.com/lPdsomaXLi — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 14, 2021

La frappe de mule de Kevin De Bruyne

C'est donc une autre deuxième place pour Kevin De Bruyne. Auteur d'un splendide but contre le Borussia Mönchengladbach, le Diable Rouge n'aura pas résisté à la fusée de Lionel Messi.

Le coup-franc de Luis Muriel

Comme Lionel Messi, Luis Muriel ne sera pas à l'affiche des quarts de finale. Mais ça n'a pas empêché l'attaquant de l'Atalanta d'inscrire un superbe coup-franc à Thibaut Courtois.