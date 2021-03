Eupen s'impose facilement contre Courtrai et peut continuer de croire au top 8

Ce samedi soir, Eupen recevait Courtrai pour le compte de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Ce samedi soir, Eupen devait se passer des services d'Amat (suspendu) et Cools (blessé) tandis que Julien De Sart était suspendu côté courtraisien. Les deux formations, loin du top 8 et éloignées de la zone rouge, n'ont plus d'objectif à atteindre, hormis terminer la saison sur une belle note.

Eupen débutera bien la rencontre en monopolisant le ballon et en obtenant le premier tir cadré de la rencontre avec une frappe de Pevljak repoussée par Ilic (5e). Ngoy (12e) et Ndri (17e) tenteront leur chance par la suite mais sans succès. De son côté, Courtrai subira et essaiera d'apporter le danger en contre-attaque mais Gano ne parviendra pas à cadrer ses tirs. En fin de première période, Eupen aura l'occasion d'ouvrir le score mais Prevljak, pourtant bien servi par Ngoy, placera à côté (42e). La première occasion dangereuse des Kerels viendra des pieds de Chevalier mais le tir du Français flirtera avec le poteau droit de Defourny (44e). Score nul vierge à pause.

En début de seconde période, Courtrai obtiendra une occasion en or mais Gano se loupera royalement. Parti seul face à Defourny, le joueur prêté par Genk enverra le cuir loin au-dessus du but (51e). Juste après, Ngoy ouvrira la marque via une magnifique frappe pleine lucarne (52e), 1-0.

© photonews

Les Pandas pousseront pour faire le break à l'image d'une frappe puissante trop croisée de Kayembe (75e) et une autre signée Ngoy, mais repoussée par Ilic (76e). C'est finalement Musona qui doublera la mise suite à une erreur d'Ilic qui repoussera une tête molle du Zimbabwéen. Ce dernier récuperera la cuir afin de le propulser au fond des filets (80e), 2-0. Le score ne bougera plus, victoire méritée pour le club germanophone.

Grâce à cette victoire, Eupen reste 13ème mais compte désormais 40 points au compteur et revient ainsi à 3 unités de Zulte Waregem, 8ème au classement.