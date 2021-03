Jean Butez espère pouvoir "ramener la stabilité" entre les perches anversoises

Les remplaçants de Jean Butez n'ont pas brillé en son absence, mais le Français est de retour et le Bosuil souffle probablement de soulagement.

Jean Butez (25 ans) est de retour après onze semaines d'absence qui auront laissé l'Antwerp bien démuni, tant ses remplaçants Beiranvand puis De Wolf ont multiplié les prestations délicates. L'ancien Hurlu a retrouvé les terrains en amical face à Waasland-Beveren. "Ca fait du bien de pouvoir revenir et être décisif. Mes derniers doutes sont partis, c'est au coach de décider si je suis prêt pour débuter ou non", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

Ce week-end, c'est un sacré morceau qui attend l'Antwerp puisque le 2e au classement se déplace à Bruges. Butez avait manqué le premier match sur un choix de Leko. "C'était une surprise, et je pense que ce n'était pas le bon à l'époque", regrette le gardien du Great Old, qui veut ramener la stabilité entre les perches. "Mes remplaçants ont eu des hauts et des bas, Ortwin a été homme du match contre Courtrai", rappelle Butez. "Mais mon objectif est de redevenir titulaire".