Eric Choupo-Moting absent de la sélection suite à une erreur d'email : "C'est un manque de professionnalisme"

L'ancien attaquant du PSG n'a pas rejoint sa sélection.

Voilà une erreur qui coûte cher à la sélection du Cameroun. Alors que les différentes sélections se réunissent pour les prochaines échéances internationales, Eric Choupo-Moting n'a, pour sa part, pas été convié.

L’attaquant du Bayern Munich figurait pourtant bien dans la liste des Lions Indomptables convoqués. Le problème est qu'il n'a jamais reçu sa convocation.

D'après Bild, la Fédération Camerounaise pensait avoir envoyé la convocation par email à l’attaquant, mais se la serait finalement envoyée à elle-même. Au final, Choupo-Moting n’a jamais reçu sa convocation alors que le sélectionneur Antonio Conceicao, pensait que son joueur n’avait pas répondu à l'invitation.

"J'ai été contacté par la fédération qui me demandait ce qui se passait. J'ai contacté le Bayern et ils ont confirmé qu'ils n'avaient pas reçu de convocation. Apparemment, ils ont envoyé l'invitation à une mauvaise adresse email et ne l'ont remarqué qu'aujourd'hui. C'est un manque de professionnalisme", a déclaré le père et agent du joueur sur Naja TV.