Mehdi Terki : "On n'a plus rien à jouer cette saison, mais on n'a pas le droit ne pas être motivé"

Ce dimanche après-midi, le RWDM s'est incliné 1-0 au Pairay contre le RFC Seraing lors de la 24ème journée de D1B.

Même s'il est officiellement sauvé et qu'il n'a plus grand chose à jouer cette saison, le RWDM a livré une bonne rencontre et s'est battu jusqu'au bout contre Seraing ce dimanche. "Seraing a fait un bon match et est une équipe très forte offensivement qui ne refuse pas le jeu. On a essayé de respecter les consignes et de garder le zéro. Malgré notre bon bloc, ils sont parvenus à marquer et c'est dommage pour nous", a confié Mehdi Terki à l'issue de la rencontre.

Le RWDM a encore quatre rencontres à disputer. "Seraing joue la deuxième place alors que on n'a plus rien à jouer cette saison, mais cela n'excuse rien. On doit tout même viser les victoires lors des dernières rencontres et tout donner. En Amateurs, ils ne peuvent pas jouer cette année donc on n'a pas le droit ne pas être motivé. Puis, on prépare déjà la saison prochaine. Le club veut grandir et le prochaine exercice, on doit être bien au-dessus de la sixième place", a souligné le médian qui a pratiquement disputé toutes les rencontres des Molenbeekois. "J'ai pris un grand plaisir cette saison et je me plais bien au club. J'essaie de guider l'équipe sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. J'ai encore une année en option, je dois bientôt parler avec les dirigeants", a conclu Terki.