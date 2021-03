"OHL est une des équipes les plus spectaculaires de Jupiler Pro League"

Oud-Heverlee Louvain réalise une belle saison pour son retour dans l'élite.

Le retour d'OHL en Jupiler Pro League est réussi, le promu fait plus que bien se comporter et vient jouer le trouble-fête dans la course aux PO.

Pour son président Aiyawatt Srivaddhanaprabha, la saison du promu est très satisfaisante : "Quel que soit le résultat final de cette saison, nous sommes de toute façon une des équipes les plus spectaculaires de Jupiler Pro League", a confié l'homme d'affaires thaïlandais et président du club, sur le site d'OHL.

Srivaddhanaprabha souhaite voir le club continuer dans la même direction pour s'installer dans le haut du tableau : "Nous avons marqué beaucoup de buts, nous avons souvent évolué en développant un football attrayant et nous avons joué de manière ouverte contre les meilleurs clubs du pays. À long terme, je veux qu'OHL cesse d'être un outsider, mais nous devons conserver cet esprit combatif", poursuit le président.

Le club mise également sur ses jeunes : "Je sais que nos supporters sont très fiers de notre Académie. J'ai donc été ravi de voir un certain nombre de jeunes faire leurs preuves cette saison. Louis Patris, Toon Raemaekers, Isaac Asante, Arthur Allemeersch et Daan Vekemans ont eu la chance de montrer ce dont ils sont capables après avoir été formés chez nous. Ces joueurs ont été formés selon notre philosophie et c'est important pour l'identité du club."