Thomas Vermaelen : "Vraiment content d'être ici cela faisait longtemps"

A 35 ans, Thomas Vermaelen fait son grand retour chez les Diables après plus d'un an d'absence. Le défenseur sera présent pour les deux premières rencontres, après quoi, il retournera dans son club.

Le défenseur, tout sourire, s'est dit heureux de retrouver le groupe : "Je suis vraiment content d’être ici cela faisait longtemps. Je suis fier de faire partie de ce groupe et du fait de toujours avoir la confiance du coach", a évoqué Vermaelen en conférence de presse.

"Physiquement, je me sens bien. J'ai joué la Ligue des champions asiatique avec le Vissel dont trois rencontres en une semaine. Tout s’est bien passé et je me sens bien physiquement et prêt, mais je ne sais pas encore si je vais jouer, ce sera au coach de décider", poursuit le défenseur qui a tenu à rassurer sur son état de forme.

Dans le camp des Belges, l’élimination de l'Euro en 2016 contre le Pays de Galles est probablement encore dans tous les esprits : "J’étais suspendu pour ce match, mais cela reste un souvenir douloureux pour nous et tout le pays. Nous serons donc très motivés pour prendre notre revanche."

Vu son âge Thomas Vermaelen, vise les échéances sur le court terme tout en restant ambitieux et motivé : "J'espère jouer l'Euro et je pense que c'est faisable, mais pour ce qui est de la Coupe du Monde 2022, je ne sais pas encore. Tout peut aller vite donc je ne veux pas trop m'avancer."