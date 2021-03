Gareth Bale souhaite revenir au Real Madrid

Prêté à Tottenham par la Casa Blanca cette saison, le Gallois n'a pas l'intention de s'éterniser à Londres.

Malgré un regain de forme à Tottenham, Gareth Bale (31 ans, 25 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) a la ferme intention de revenir au Real Madrid cet été.

"Il n'y a pas de revirement de mon côté. La principale raison pour laquelle je suis revenu chez les Spurs est que je voulais jouer au football. Le plan initial était de venir faire une saison ici, et après l'Euro, il me restait un an à Madrid où je retournais jouer. Mon plan est de revenir à Madrid, c'est ce que j'ai prévu", a expliqué l'ailier gallois en conférence de presse ce mardi.