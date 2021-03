📷 Quand Dries Mertens chambre gentiment Romelu Lukaku sur les réseaux sociaux

Dries Mertens a récemment passé la barre des 100 buts en Serie A après avoir marqué un doublé face à l'AS Roma avec Naples. Le Diable Rouge en a profité pour célébrer ce cap sur les réseaux sociaux et... En chambrant gentiment son coéquipier en équipe nationale : Romelu Lukaku.

"Très fier de ce nouveau cap : 100 buts en Serie A. Premier joueur belge à atteindre cette barre. Dépêche-toi, Romelu Lukaku", a écrit Mertens qui a été félicité dans la foulée par l'attaquant de l'Inter.

Very proud of this new milestone: 💯 Serie A goals 😍. First Belgian player to reach 100 goals... hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq