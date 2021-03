"La présence de Romelu? C'est toujours un avantage de l'avoir avec nous!"

Les Diables Rouges ont eu peur de devoir se passer des services de Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter sera bien là au moment de croiser la route du Pays de Galles mercredi soir.

Les Diables Rouges seront privés d'Axel Witsel et d'Eden Hazard pour débuter les éliminatoires du Mondial 2022, mais la bonne nouvelle, c'est la présence de Romelu Lukaku qui a rejoint le groupe lundi et qui pourra jouer.

Et tout a été fait dans les règles, comme l'explique Roberto Martinez. "Le plus important, c'était qu'il soit en bonne santé. Ensuite, c'était un peu la routine. On commence à être habitué à ce genre de situations et nous avons respecté scrupuleusement toutes les procédures", assure le sélectionneur qui est évidemment ravi de pouvoir compter sur son meilleur buteur, au moment d'aborder une campagne qui doit permettre aux Diables Rouges de s'ouvrir le chemin du Qatar.

Un joueur qui nous aide à être meilleurs.

Un sentiment que partage forcément Kevin De Bruyne. "C'est un joueur très important pour nous", acquiesce le médian de Manchester City. "C'est toujours un avantage de l'avoir dans l'équipe. C'est quelqu'un qui nous aide à être meilleurs et plus on a de joueurs disponibles, plus on aura de chances de bien démarrer cette campagne", ajoute KDB.

Meilleur buteur de l'histoire du football belge avec 57 buts en équipe nationale, Romelu Lukaku aura l'occasion de faire gonfler ses statistiques personnelles et de confirmer les impressions qu'il avait laissées en début de saison, en trouvant le chemin des filets à cinq reprises en cinq rencontres disputées avec les Diables Rouges.