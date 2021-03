Bonne nouvelle pour Philippe Clément qui récupère un jeune joueur après cinq mois d'absence

Il y a quelques semaines, Samuel Asoma était sur le chemin du retour et sortait de sa quarantaine après un test coronavirus positif.

Le jeune est désormais effectivement de retour sur le terrain d'entraînement, car en plus du coronavirus, il se remettait également d'une blessure depuis des mois.

Asoma is back after five months of injury! 😍👊🏽 #ClubNXT pic.twitter.com/ZsAAOt9kJl