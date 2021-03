De Nîmes au Cercle de Bruges, Kevin Denkey espère lancer sa jeune carrière

L'international togolais Kevin Denkey, a atterri en janvier 2021 au Cercle de Bruges, club qui lutte pour la relégation et qu'il espère maintenir au bout du compte avec ses coéquipiers. Un pari risqué dont il a conscience. Entretien avec un grand talent.

Pisté dans un premier temps par le Club Bruges, Kevin Denkey ne jurait que par la Ligue 1 française qu’il a découvert en 2019. Après sa deuxième saison, dans l’élite, en manque de temps de jeu avec Nîmes, il décide alors de rejoindre un championnat qui sert de vitrine à beaucoup de joueurs, la Pro League : "Je sais qu’ici c’est un championnat qui est différent, un championnat qui est au milieu de plusieurs championnats. La Pro League est regardée en Allemagne, en Angleterre…., les plus grands championnats sont tout autour. C’est une ligue qui montre les joueurs, où les scouts viennent scruter. Je pense donc que je peux m'y montrer", nous déclare Denkey.

Séduit par le projet sportif du Cercle, malgré sa position de relégable, Kevin sait bien que son destin est intimement lié à celui des Groen & Zwart : "Le premier objectif, automatiquement, c’est le maintien. C’est quand même risqué, il y a plein de gens qui me l'ont dit quand j'ai signé, qu'ils n'étaient pas bien classés à mon arrivée. Après, ça fait partie des objectifs pour lesquels je suis là, le maintien. Et c’est avec ça que je pourrais tirer moi mes objectifs individuels".

On aura besoin de tout le monde, et il n’y a que comme ça qu’on pourra se maintenir

A l’heure actuelle, le maintien, c’est la chose la plus chère pour les Groen & Zwart 17e à un point de Mouscron non relégable. Et son joker togolais a une idée pour y parvenir : "D’abord il faut qu’on soit solidaires, après il ne faut pas qu’on lâche jusqu’à la fin. Ça va se jouer jusqu’à la fin, peu importe comment. On aura besoin de tout le monde, et il n’y a que comme ça qu’on pourra se maintenir. C’est difficile on le sait, je pense qu’il faut travailler dur et y croire".

Il va falloir plus de buts et de solidité défensive, lors des trois derniers matchs, pour les joueurs du Cercle afin d’espérer rester en D1A la saison prochaine. Des buts, malgré un souci au pied depuis son arrivée en Belgique, Denkey en a mis 1 en Coupe et 2 en Pro League en qualité de remplaçant (9 fois remplaçant sur 10 matchs de championnat). "Je n'ai jamais pu évoluer à mon top à cause d'un champignon au pied, j'en ai encore parlé avec le coach. C'est gênant, mais ça va de mieux en mieux".

La Pro League a en tout cas épaté le jeune Epervier en trois mois : "J’étais très surpris dès que je suis arrivé, parce qu’il y a une intensité énorme pendant les entraînements, la préparation. Nous en France, on se prépare un peu plus tranquillement, par contre en match on donne tout. Mais ici à l’entraînement, ils mettent 100%. Je pense que c’est la mentalité, c’est un peu flamand, ils sont vraiment à fond", analyse Denkey. "Sur ce point je trouve que ça change beaucoup. Et je ne suis pas le seul à le dire, plein de Français sont ici avec moi et le disent. Dès qu’ils sont arrivés, ils ont constaté que ce n’est pas la même chose. Il y a énormément d’intensité et je pense que comme ça tu peux progresser, c’est une bonne chose, même si la France a aussi ses qualités qu’il n’y a pas en Belgique".

Les conseils de Mathieu Dossevi

La Belgique, un choix de Kevin Denkey encouragé par son aîné en sélection, un certain Mathieu Dossevi, qui a laissé d'excellents souvenirs au Standard. "C'est vrai ? Il était apprécié ?", nous demande le Togolais, intéressé. "Mathieu est un peu un grand frère et pour tout vous dire, je n'ai pas eu à lui demander conseil. Il est venu de lui-même m'en donner et me dire que la Belgique serait très bien pour moi".

© photonews

Signer au Cercle de Bruges, c'est aussi en quelque sorte signer ... à Monaco, et Denkey le sait. "Si je disais le contraire, ce serait mentir, mais je ne suis pas là que pour ça non plus. Disons que c'est un élément positif de plus".

Dans la suite de notre entretien, nous évoquerons avec Kevin Denkey ses objectifs en sélection avec les Éperviers du Togo.