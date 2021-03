Thomas Meunier, donneur d'assist: "La différence par rapport à 2016, c'est Roberto Martinez"

Si comparaison n'est pas raison, battre le Pays de Galles après la claque de 2016 est une petite satisfaction pour les Diables Rouges et Thomas Meunier.

Le dernier duel contre le Pays de Galles reste bien évidemment dans les mémoires. Cette élimination aux portes des demi-finales de L'Euro 2016 avait à l'époque fait trembler la planète du football belge et avait sonné le glas de Marc Wilmots à la tête des Diables Rouges.

Depuis, les Diables ont pris une autre dimension, ont été en demi-finale de la Coupe du Monde et sont plus costauds. Thomas Meunier voit la différence entre les deux matches: "On a beaucoup plus de stabilité et de confiance en nous. Et puis, la grande différence, c’est Roberto Martinez. On voit tout le travail qu'il a fait ces dernières années. Il a réussi à nous inculquer des valeurs et toute une série de choses qui font la différence."

Pourtant, ce mercredi à Louvain, les Diables Rouges ont été menés très tôt dans la rencontre. Cependant, la réaction a été au rendez-vous. "Cette réaction, c’est un signe de maturité et d'expérience. Après le but, nous sommes restés très sereins, très surs de nous et très confiants. C’est comme ça que nous avons su renverser la situation."