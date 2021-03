Youri Tielemans n'a jamais douté: "Nous avons l'expérience du haut niveau"

Le milieu de terrain de Leicester a été félicité publiquement pas son coach et connait les qualités de son équipe.

Une nouvelle fois titulaire au centre du jeu, Youri Tielemans a livré une rencontre complète et a même été félicité par son coach. "Il a bien comblé tous les espaces", a déclaré Martinez en parlant du milieu de terrain de Leicester.

Pourtant, la rencontre avait mal débuté avec ce but Gallois mais selon l'ancien Anderlechtois, il n'y avait pas de raison de paniquer: "On savait à l'avance que le Pays de Galles était une bonne équipe, solide, avec des joueurs qui jouent au haut niveau. Après le but encaissé, on n'a pas paniqué, on a joué notre jeu. Nous avons assez d'expérience du haut niveau pour savoir qu'on pouvait revenir dans la rencontre".

Maintenant, c'est la République Tchèque qui se dresse devant nos Diables Rouges: "C'est une bonne équipe, avec des joueurs qui jouent en Premier League. Ce sera compliqué, on le sait, mais nous nous concentrerons sur eux à partir de jeudi."