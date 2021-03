CAN : Le Nigeria ira au Bénin...en bateau

Pour son déplacement au Bénin, le Nigeria a décidé de ne pas prendre l'avion à cause de toutes les restrictions que cela nécessite. Les Super Eagles ont opté pour le bateau, un voyage justifié par la Fédération Nigériane de Football et le coach de l'équipe. "Ce sera le meilleur moyen de s'y rendre", a déclaré le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr.

Il n'y a que 88 kilomètres entre Lagos (lieu de regroupement de l'équipe) et Porto-Novo (lieu du match). Un trajet d'environ une heure qui aura lieu ce vendredi matin.

Triple champion d'Afrique, le Nigeria est en tête du groupe L avec huit points en quatre matchs, tandis que le Bénin est deuxième avec sept points. La Sierra Leone a trois points et le Lesotho est dernier du classement avec deux points.

The Team! We head out to Port Novo tomorrow morning. #Soarsupereagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/0iNNVGYti6