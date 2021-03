L'Espagne poursuit son impressionnante série en match de qualifications pour la Coupe du Monde. Celle-ci dure depuis maintenant 16 ans.

La Roja a marqué au minimum un but lors des 36 derniers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde. Au total sur cette série, l'Espagne a marqué 96 buts. La dernière fois qu'ils n'ont pas marqué lors d'un match de qualifications remonte à mars 2005 contre la Serbie (0-0).

36 - The Spanish National Team have scored in each of their last 36 World Cup Qualifiers games (96 goals), their best run in this competition. The last time they went without scoring was against Serbia in March 2005 (goalless draw in Belgrado). Accurate. pic.twitter.com/4M4pqDqTbw