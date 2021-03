OFFICIEL: Carrasco et Vermaelen ne joueront pas en Tchèquie

En plus de Thorgan Hazard et Thomas Meunier, qui portent les couleurs de Dortmund, l’Union belge a annoncé que deux autres Diables ne feront pas le déplacement en République tchèque, ce samedi.

Thomas Vermaelen, sorti à la mi-temps face aux Gallois, ne peut se rendre dans le pays en raison des restrictions Covid et a donc repris un vol vers le Japon pour rejoindre le Vissel Kobe.

Yannick Carrasco (Atlético Madrid) ne fera pas, non plus, le déplacement. Il restera cependant en Belgique pour préparer le match contre la Biélorussie, mardi.

UPDATE: Thomas Vermaelen will not travel to Prague due to quarantine rules. He left the camp this morning and returned to Japan.