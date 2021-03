Quels Diables face à la Tchéquie au vu des nombreuses absences ?

Si Roberto Martinez a pu compter sur un groupe au complet (blessures exceptées) pour la réception du Pays de Galles, le déplacement en République Tchèque s'annonce différent au vu des restrictions liées à la situation sanitaire ...

Roberto Martinez poussait un soupir de soulagement en début de rassemblement international : Romelu Lukaku, qu'on pensait retenu par l'Inter Milan, et Thomas Vermaelen dont la situation au Japon est compliquée depuis l'année passée avaient pu rejoindre les Diables Rouges, et débutaient tous deux dans la foulée face au Pays de Galles. Mais pour le déplacement belge à Prague, il faudra faire un peu plus d'exercice mental.

Si Lukaku pourra toujours tenir sa place, Thomas Vermaelen fait partie des joueurs que la situation sanitaire catastrophique en République Tchèque empêchera de se déplacer. Même constat pour les joueurs issus de Bundesliga : pas de Thorgan Hazard, Thomas Meunier (tous deux titulaires contre les Gallois) ni de Koen Casteels. Trois titulaires à compenser, donc, sans compter l'absence de Yannick Carrasco.

Jason Denayer pour Thomas Vermaelen ?

Il aurait déjà pu postuler à une place de titulaire mercredi, mais avait dû s'incliner devant l'expérience de Thomas Vermaelen ; monté à la pause suite à une alerte physique du joueur du Vissel Kobe, Jason Denayer semble donc le remplaçant tout trouvé.

Timothy Castagne côté gauche, quelle option à droite ?

Si le remplaçant de Thomas Meunier s'appelle en règle générale Timothy Castagne, l'absence des deux options les plus plausibles côté gauche (Hazard et Carrasco) devrait forcer Roberto Martinez à y faire déménager le joueur de Leicester City, qui évolue avec autant de bonheur sur un flanc ou l'autre. Reste donc à choisir une option côté droit, et le sélectionneur des Diables en a plusieurs.

Thomas Foket, excellent lors de ses dernières apparitions avec les Diables (2 assists en 2 matchs), semble le candidat naturel, mais rien ne dit que Martinez n'optera pas plutôt pour Alexis Saelemaekers, au profil plus offensif. Tous deux devraient, selon le scénario du match, obtenir du temps de jeu dans tous les cas.

Pas de véritables maux de tête donc pour Martinez, qui dispose de solutions logiques à chaque poste et qui comptait peut-être même faire tourner dans tous les cas - même si on l'imagine mal déforcer son 11 pour un match officiel important chez une équipe clairement candidate à un ticket pour le Mondial 2022. Réponse demain soir ...