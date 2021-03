CM 2022 : l'Italie s'impose en Bulgarie, l'Allemagne assure en Roumanie

Le retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection suédoise se passe plutôt bien : déjà à l'assist lors de son premier match, le buteur milanais a cette fois servi Augustinsson d'une belle aile de pigeon, la Suède l'emportant largement (0-3) au Kosovo, avec lequel Mergim Vojvoda était titulaire.

Les Suédois sont premiers du groupe après leur 6/6, devant l'Espagne qui l'emportait plus tôt aujourd'hui en Géorgie (1-2).

Favorites de leur groupe, les deux voisines alpines et transalpines se sont imposées : l'Italie a été chercher le 6/6 en Bulgarie (0-2) via des buts de Belotti et Locatelli, tandis que la Suisse, qui a vu le coup, d'envoi de son match être reporté, a battu la Lituanie (1-0).

Invaincues depuis quatre matchs, les Îles Féroé ont cru au rêve en menant au score sur la pelouse de l'Autriche, mais s'y sont finalement inclinées (3-1). Tout reste ouvert cependant puisque tandis que le Danemark explosait la Moldavie plus tôt, Israël et l'Ecosse ont partagé l'enjeu (1-1). Jack Hendry, le défenseur du KV Ostende, était titulaire côté écossais.

FT: Austria 3-1 Føroyar.



A lot of positive things in the game. Obviously disappointed with the result, but we can really learn a lot from this game.



KOYR Á FØROYAR! 🇫🇴