CAN 2022(Q) : Qui de l'Ouganda ou du Malawi pour accompagner le Burkina Faso?

Tous les regards se focaliseront, ce lundi, sur Blantyre où le Malawi (3e, 7 points) joue l’Ouganda (2e, 8 points) pour la seconde place du groupe B, la première étant déjà prise par le Burkina Faso. Un nul suffira aux Cranes de l’Ouganda de l’ancien Rouche Farouk Miya pour se qualifier, tandis que, pour les Flames du Malawi seule la victoire leur offrira le billet du Cameroun en 2022. Visiblement, c’est une "finale" qui ne verra pas beaucoup de buts, les deux formations, en 5 matchs n’ont inscrit que 3 buts chacune. Cependant, psychologiquement, les Ougandais pourraient prendre le dessus pour avoir battu les Malawites au match aller 2-0. La rencontre de ce lundi est une autre réalité, mais un autre facteur à ne pas négliger pourrait militer en faveur des Cranes. Ils n’ont pris qu’un but en 5 matchs, les Flames en ont encaissé cinq.

The Uganda Cranes leaving their team hotel to Kamuzu Stadium for the decisive and final #AFCON2021Q match against hosts Malawi at 4pm today. @CAF_Online @CAF_Media pic.twitter.com/s7kos6XSea