🎥 Quand Sergio Agüero offrait le titre à Manchester City en 2012

Sergio Ag√ľero a annonc√© son d√©part de Manchester City en fin de saison, et tous les supporters des Skyblue se rappelleront de son but le plus l√©gendaire.

Nous sommes en 2012, le 13 mai précisément, et dans les tout derniers instants de la saison de Premier League : les deux équipes de Manchester sont au coude-à-coude avec un léger avantage pour Manchester City, qui sera sacré en cas de victoire à domicile contre QPR. Manchester United fait le job à Sunderland, mais reste suspendu au match des Citizens ... qui se dénouera dans les arrêts de jeu, sur une action entrée dans la légende.

Sergio Agüero, alors âgé de 23 ans, dispute sa première saison en Premier League et va la ponctuer de l'un des buts les plus importants de sa carrière : servi in extremis par Mario Balotelli, il va tromper le portier de QPR et fait exploser l'Etihad Stadium. Le cri de Martin Tyler - "Agüeroooooo !" - est rentré dans la légende, comme la course du joueur, celle de ses équipiers, et la folie des supporters mancuniens. Du moins celle du côté "bleu" de la ville ...