"Coupe du monde de la honte": l'appel au boycott du Mondial 2022 des Belgium Fans

Alors que les qualifications pour la Coupe du monde 2022 battent leurs pleins, les Belgium Fans dénoncent "l'hypocrisie" qui règne autour de l'organisation du Mondial au Qatar.

Comme l'ont fait d'autres nations auparavant, la Fédération Belge prévoit une action avant la rencontre contre la Biélorussie, pour dénoncer les conditions qui entourent la préparation du Mondial 2022.

"Insuffisant et hypocrite", estiment les Belgium Fans qui en attendent plus de l'Union Belge et qui boycotteront l'événement qatari en fin d'année 2022. "La Fédération combat le racisme et la discrimination, mais ira jouer la Coupe du monde dans un pays qui viole les droits humains. Nous devons réagir et conserver nos valeurs: nous seront toujours présents, notre amour pour nos Diables Rouges restera intact, mais pas au point de nous rendre dans un pays qui ne défend pas nos valeurs humaines."

Un message que les supporters se devaient de faire passer. "Toujours avec vous, partout avec vous, mais pas à n'importe quel prix, c'est notre slogan. Nous Nous avons l'amour du maillot et nous défendrons toujours nos couleurs, mais nous avons un devoir moral également, en tant qu'être humains, de dénoncer la Coupe du monde de la honte, à tout point de vue: magouilles, traite d'êtres humaines, la Fédération prendre ses responsabilités..."