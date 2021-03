Jack Grealish is back

Excellente nouvelle pour Aston Villa dans le rush final de la Premier League : Jack Grealish (25 ans) est de retour à l'entraînement, lui qui s'était blessé au mollet il y a plus d'un mois et a donc manqué 6 matchs de championnat, ainsi que les premières rencontres qualificatives de l'Angleterre pour le Mondial 2022. L'ailier des Villains pourrait déjà retrouver les terrains le week-end prochain, face à Fulham.

Aston Villa est 10e de Premier League, peu concerné par la lutte pour le maintien et à 8 points des places européennes.

Back out on the green 😍⚽️ pic.twitter.com/NE26FZJt8x