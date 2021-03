Le terrain d'OHL, qui accueille les Diables, critiqué : le club réagit

La pelouse de Den Dreef, qui accueille les matchs des Diables Rouges, n'est pas dans un état impeccable. Le club a réagi par la voix de son jardinier en chef.

Thibaut Courtois le soulignait en conférence de presse ce lundi : "Le terrain n'est pas idéal, ça n'aide pas à proposer un jeu au sol et léché", déclarait le portier des Diables, précisant dans la foulée : "Ce n'est pas la faute d'OHL". Mais le club louvaniste est bien sous le feu des critiques, et Olivier Makin le comprend en partie : "Je n'en veux pas aux joueurs, ils ont l'habitude de jouer sur des terrains parfaits et le nôtre ne l'était pas", reconnaît le greenkeeper d'OHL dans Het Laatste Nieuws.

"C'est juste dommage d'en faire plus que ce qu'il en est vraiment. Il y a six semaines, c'est vrai, si vous m'aviez demandé si c'était possible de jouer un match international sur ce terrain, je vous aurais répondu que non", pointe Makin. "Mais oui, ces commentaires nous ont blessés, car jardinier, ce n'est pas qu'un métier, c'est en nous. Personne ne veut plus que nous voir ce terrain en bon état". Le travail mis en place a cependant permis à Den Dreef d'être dans un état satisfaisant pour ce soir.