Roberto Firmino fait son retour à Liverpool

Absent depuis plusieurs rencontres, Roberto Firmino va pouvoir retrouver les terrains.

Bonne nouvelle à Liverpool : Roberto Firmino est de retour. L'attaquant brésilien avait manqué les trois derniers matchs des Reds suite à une blessure au genou, et est désormais de retour à l'entraînement au meilleur moment puisque les Reds affrontent Arsenal ce week-end et ne sont que 7es de Premier League. Firmino compte 6 buts et 5 assists cette saison en Premier League.