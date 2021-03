Euro U21 : l'Angleterre éliminée, le tableau final est connu !

Les derniers couperets sont tombés : on connaît le tableau final de l'Euro U21 et les quarts de finale qui nous attendent le 31 mai prochain.

Dernière surprise des poules : l'élimination de l'Angleterre, qui menait 2-0 et était donc qualifiée face à la Croatie ... mais a encaissé le but fatal de Bradaric (Lille) dans les arrêts de jeu, qui permet aux Croates de passer devant les Anglais à la différence de buts. Le Portugal et la Croatie se qualifient pour les quarts de finale, tout comme la France et le Danemark. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie avaient déjà validé leur ticket.

Les affiches des quarts :

Pays-Bas - France

Danemark - Allemagne

Espagne - Croatie

Portugal - Italie