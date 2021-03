Mauvaise nouvelle pour Dante Vanzeir, out jusqu'à la saison prochaine

La saison est finie, mais Dante Vanzeir avait un objectif clair : le titre de meilleur buteur de D1B. Il devra espérer que Mikautadze et son équipier Undav ne le dépassent pas, car lui ne jouera plus cette saison.

Dante Vanzeir (22 ans) ne jouera plus cette saison : l'Union Saint-Gilloise a annoncé que son meilleur buteur et le meilleur buteur actuel de la D1B (19 buts) s'était blessé lors du match amical face à OHL. Les examens médicaux ont livré leur verdict et le jeune attaquant ne reviendra pas d'ici à la fin de la saison. Il devrait être de retour pour l'intersaison et pour préparer la montée en D1A.