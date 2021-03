Un ancien joueur de Manchester City fort affecté par le départ de Sergio Agüero

Sergio Aguero quittera Manchester City à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour les supporters.

Le départ de Sergio Agüero a énormément affecté Micah Richards, qui a eu le souffle coupé en apprenant la nouvelle. L'ancien défenseur de Manchester City et de l'Angleterre a expliqué à quel point il était difficile de voir l'Argentin quitter les Skyblues après une décennie historique. "J'étais de bonne humeur lundi soir, puis cette nouvelle m'a coupé le souffle", a confié Richards au Daily Mail. "Je suis dévasté. C'était ma première réaction en tant que personne qui aime Manchester City et qui se sent honorée d'avoir joué aux côtés de Sergio Agüero", a expliqué l'Anglais.

L'ancien défenseur a ainsi fait savoir que l'Argentin était un joueur de grande classe sur et en dehors du terrain. "Non seulement c'est un joueur incroyable, c'est une personne incroyable. Agüero est l'une des personnes les plus humbles que vous puissiez souhaiter rencontrer, je lui dois beaucoup personnellement. Pour commencer, sans cet homme, je ne serais pas un vainqueur du titre de Premier League!", a lâché Richards.

Pour rappel, Sergio Aguero est au centre d'une lutte entre plusieurs grands clubs. Le PSG, le Barça et la Juve s'arrachent le buteur argentin.