Frédéric Antonetti a du mal à digérer : "Je l'ai dit en rigolant... Parfois, l'humour c'est la vérité"

Metz s'est lourdement incliné à Monaco (0-4), ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1.

Metz a réalisé une bonne première période, mais un penalty accordé à Monaco juste après la pause a tout changé. Une décision arbitrale trop généreuse que l'entraîneur des Grenats Frédéric Antonetti ne digère pas.

"Avant le match, j'ai dit : 'Avec M. Hamel, attention au penalty d'office'. Je l'ai dit en rigolant... Parfois, l'humour c'est la vérité. S'il y a penalty, là... Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a le VAR. Franchement, je me pose des questions... Chaque fois qu'il y a interprétation, c'est contre nous. Après le premier but, on a lâché, c'est dommage. On a été au niveau pendant 50 minutes, ça n'a pas suffi", a déclaré le coach de Metz au micro de Canal+.