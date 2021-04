🎥 Malgré deux penaltys concédés, le Standard de Liège renoue avec la victoire contre La Gantoise

Ce dimanche en début de soirée, le Standard de Liège recevait La Gantoise pour le compte de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire en championnat surtout après une bonne prestation du côté de Genk (2-2) avant la trêve internationale. De plus, les Rouches disputaient un match décisif dans la course aux Playoffs 2 contre La Gantoise, un concurrent direct également obligé de prendre les trois points. Toutefois, Mbaye Leye ne pouvait pas compter sur Laifis, suspendu, et Klauss, absent de la feuille de match. Le T1 des Rouches décidait de jouer en 4-1-2-3 ce dimanche soir.

Malgré une tête cadrée de Depoitre directement sur Bodart (6e) et une frappe de Yaremchuk loin du cadre (12e), c'est le matricule 16 qui se procurera la première grosse occasion de la partie. À la réception d'un centre de Siquet, Lestienne tentera sa chance mais verra Bolat dévier le ballon sur le poteau (14e).

🧤 | Sinan Bolat empêche ses anciennes couleurs de prendre rapidement l'avantage ! ❌ #STAGNT pic.twitter.com/JUImf6OuZk — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 4, 2021

Toutefois, La Gantoise touchera également le montant peu après la demi-heure de jeu. Kums décochera un tir à vingt mètres mais le ballon ira heurter le poteau droit de Bodart (31e).

Quelques minutes plus tard, Sissako fera preuve d'une grand maladresse en taclant Nurio dans la surface, monsieur Laforge indiquera le point de penalty. Mais Arnaud Bodart plongera du bon côté et arrêtera le tir de Yaremchuk (36e). Mais les Rouches concéderont un nouveau penalty quelques minutes plus tard après une sortie fautive de Bodart dans les pieds de Fortuna après consultation du VAR. C'est Castro-Montes qui s'élancera cette fois-ci et le back droit ouvrira le score en deux temps. En effet, son tir sera repoussé par le dernier rempart liégeois, mais manque de chance, le cuir reviendra directement dans les pieds du Gantois qui n'aura plus qu'à la mettre au fond (42e), 0-1.

⚠️ | L'arbitre indique le point de pénalty pour la deuxième fois en sept (!) minutes. 👀 #STAGNT pic.twitter.com/vPSsFGRSDT — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 4, 2021

Au retour des vestiaires, le Standard reviendra à de meilleures intentions offensives et réclamera un penalty pour une main de Fortuna sur un centre de Siquet, mais Nicolas Laforge indiquera le poteau de corner. Par la suite, les Gantois auront l'opportunité de doubler la mise mais Depoitre et Yaremchuk se montreront imprécis devant la cage adverse. Peu après l'heure de jeu, les troupes de Mbaye Leye égaliseront via Muleka sur un joli service de Siquet (65e), 1-1.

Deux minutes après, Bastien manquera le cadre de peu (67e). Superbement servi par Carcela, Michel-Ange Balikwisha trompera Bolat et permettra aux Rouches de prendre les commandes de la rencontre (76e), 2-1. Dix minutes plus tard, Muleka aura l'occasion de plier la rencontre mais le Congolais manquera son face à face devant Bolat (86e). Les Buffalos pousseront pour forcer le partage mais les Liégeois tiendront et s'imposeront finalement 2-1 malgré une énorme occasion manquée d'Amallah en toute fin de rencontre.

Déterminé comme jamais et malgré deux penaltys offerts, le Standard de Liège a enfin renoué avec la victoire et met fin à une série de huit matchs sans succès en championnat. Les Rouches comptent désormais 44 points au compteur et se hissent provisoirement à la 8ème place du classement.