Eredivisie : Buts de Cyril Ngonge (Waalwijk) et Othman Boussaid (Utrecht)

Plusieurs belges se sont signalés en Eredivisie ce dimanche.

Le FC Utrecht d'Othman Boussaid s'est largement imposé sur la pelouse de l'ADO La Haye (1-4) avec un but du jeune U21 belge, qui inscrit le 0-3 juste avant la mi-temps. L'ADO reste lanterne rouge d'Eredivise, Utrecht est campé à la 7e place.

Le FC Emmen s'est de son côté imposé face au RKC Waalwijk, avec notamment un but de Luka Adzic, prêté par le RSC Anderlecht (3-1) ; le seul but de Waalwijk a été inscrit par Cyril Ngonge (20 ans), prêté par Bruges et qui marque là le 3e but en championnat de sa saison.