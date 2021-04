Nicolas Pallois après la défaite du FC Nantes : "On est dans la merde"

Le FC Nantes a chuté contre Nice à domicile (1-2) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Les Canaris occupent la 19e place.

Après la défaite du FC Nantes, Nicolas Pallois (33 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) a pesté contre la prestation de son équipe, mais aussi contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart. Les Canaris ont réclamé un penalty à la 52e minute, non accordé par l'arbitre, et ont pointé du doigt la main de Kasper Dolberg sur un ballon contré à la 83e minute, également non sanctionnée.

"C'est la merde, on est dans la merde... On n'arrive pas à marquer de buts ! Que voulez-vous que je vous dise, on prend des buts. On ne va pas parler de l'arbitrage mais c'était vraiment abusé. Après il n'y a pas que l'arbitrage mais c'est comme ça", a lâché le défenseur central au micro de Canal+ Sport.